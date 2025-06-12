В Самаре состоялся масштабный парад судов на побережье Волги
В Самаре на Волге прошёл масштабный парад судов. Обложка © Telegram / ЧП САМАРА
В Самаре в честь Дня России на Волге состоялся грандиозный парад судов, в котором приняли участие 350 плавательных средств. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В Самаре на Волге прошёл парад 350 судов. Видео © Telegram / ЧП САМАРА
Маршрут пролегал от поляны Фрунзе в сторону центра города. Сотни людей выстроились на набережной, чтобы посмотреть на захватывающее мероприятие. Желающие даже сами могли выйти на воду со своим судном. Главное условие — наличие флага России на борту.
Кульминацией стал теплоход «Валерий Чкалов» — трёхпалубного судна 1961 года. Шествие завершилось на острове Голодный, где организовали праздник с разворачиванием огромного российского флага длиной более одного километра вдоль берега.
Акцию с флагом устроила и команда «Молодёжь Приморья» при поддержке Международного клуба дружбы и студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На полуострове Гамова студенты из 18 стран мира собрались, чтобы дружно развернуть полотно площадью более 300 квадратных метров.