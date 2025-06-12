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Регион
12 июня, 14:45

В российском городе возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

В Рязани возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladyslav Lehir

Рязань оказалась в центре внимания природоохранных органов — Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, проведя ревизию соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, констатировала наличие загрязнений в атмосфере региона.

«Установлено, что на территории г. Рязани и Рязанского района зафиксированы факты загрязнения атмосферного воздуха», — сказано в сообщении ведомства.

Следственные действия по данному факту продолжаются, возбуждено дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Расследование продолжается, материалы переданы для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Ранее стало известно, что анализ проб воздуха, взятых в Энгельсе после пожара на промышленном предприятии, спровоцированного ударом украинского беспилотника, показал отсутствие вредных примесей.

Ольга Сливченко
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