В российском городе возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха
В Рязани возбудили уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха
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Рязань оказалась в центре внимания природоохранных органов — Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, проведя ревизию соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха, констатировала наличие загрязнений в атмосфере региона.
«Установлено, что на территории г. Рязани и Рязанского района зафиксированы факты загрязнения атмосферного воздуха», — сказано в сообщении ведомства.
Следственные действия по данному факту продолжаются, возбуждено дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Расследование продолжается, материалы переданы для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее стало известно, что анализ проб воздуха, взятых в Энгельсе после пожара на промышленном предприятии, спровоцированного ударом украинского беспилотника, показал отсутствие вредных примесей.