В парке 300-летия Петербурга альпинисты поднимают флагштоки весом в 500 кг

Каждое утро в Петербурге проходит торжественная церемония подъема флагов на 179-метровых флагштоках, возвышающихся над акваторией близ парка 300-летия города. Момент водружения выбран так, чтобы жители, отправляющиеся по делам, могли видеть развевающиеся на ветру полотнища.

По данным kp.ru, подготовка гигантских флагов к подъёму требует особой технологии. Полотна весом свыше 500 кг аккуратно упаковываются в ящики, сопоставимые по размеру с легковым автомобилем, чтобы предотвратить преждевременное разворачивание. Эти масштабные флаги изготавливаются из современных, лёгких, но при этом очень прочных материалов. Производство и обслуживание этих изделий осуществляется на специализированном предприятии, расположенном в Ленинградской области.

Подъём флага напоминает раскрытие парашюта: прикреплённое к цепи карабинами полотно постепенно расправляется, стремительно взмывая вверх всего за несколько секунд. При этом весь процесс подготовки занимает 45 минут. Это впечатляющее зрелище могут увидеть лишь сотрудники и первые посетители парка.

Уникальные флагштоки установили в 2023 году в честь трёх важных дат: 65-летия флага Российской империи, 100-летия Красного знамени СССР и 330-летия петровского триколора. Комплекс, состоящий из трёх таких масштабных водных конструкций, не имеет аналогов в мире.