НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами России

НАТО усиливает свои спутниковые мощности для контроля над Россией и её восточноевропейскими границами. Об этом заявил главнокомандующий сил трансформации Альянса Пьер Вандье в беседе с Bloomberg. По его словам, новая система впервые позволит отслеживать «огромные территории», включая манёвры, передвижения войск и ход военных операций.

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы наблюдаем», — подчеркнул Вандье.

Для осуществления данного проекта, согласно информации агентства, была выбрана американская фирма Planet Labs, специализирующаяся на спутниковых снимках.