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12 июня, 17:01

НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами России

Bloomberg: НАТО планирует расширить спутниковое наблюдение за границами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inozemtsev Konstantin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inozemtsev Konstantin

НАТО усиливает свои спутниковые мощности для контроля над Россией и её восточноевропейскими границами. Об этом заявил главнокомандующий сил трансформации Альянса Пьер Вандье в беседе с Bloomberg. По его словам, новая система впервые позволит отслеживать «огромные территории», включая манёвры, передвижения войск и ход военных операций.

«Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине. Мы сможем им сказать: мы наблюдаем», — подчеркнул Вандье.

Для осуществления данного проекта, согласно информации агентства, была выбрана американская фирма Planet Labs, специализирующаяся на спутниковых снимках.

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Ранее, комментируя действия НАТО, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что наращивание военной мощи альянса диктует потребность в наличии противников — практика, которой блок придерживался всегда. Также он указал, что НАТО стремится внушить населению, что милитаризация и конфронтация являются приемлемым состоянием мира.

Ольга Сливченко
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