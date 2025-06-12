Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России
Путин: РФ сейчас создаёт войска беспилотных систем как отдельный род войск
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин потребовал максимально ускорить процесс формирования и развития войск, оснащённых беспилотными системами. Это заявление прозвучало на совещании, посвящённом государственной программе вооружения.
«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — отметил глава государства.
Также Путин в ходе совещания заявил о необходимости внедрения ИИ и цифровых технологий в вооружение. И отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника.