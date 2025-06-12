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Регион
12 июня, 17:35

Путин сообщил о создании войск беспилотных систем в России

Путин: РФ сейчас создаёт войска беспилотных систем как отдельный род войск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин потребовал максимально ускорить процесс формирования и развития войск, оснащённых беспилотными системами. Это заявление прозвучало на совещании, посвящённом государственной программе вооружения.

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — отметил глава государства.

Путин поручил учесть опыт СВО в новой госпрограмме вооружений
Путин поручил учесть опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

Также Путин в ходе совещания заявил о необходимости внедрения ИИ и цифровых технологий в вооружение. И отметил, что российские операторы БПЛА уничтожают или выводят из строя до половины техники и объектов противника.

Наталья Демьянова
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