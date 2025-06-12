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Регион
12 июня, 17:30

Путин заявил о необходимости внедрения ИИ и цифровых технологий в вооружение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости широкого использования перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта в вооружении страны. Это заявление было сделано на тематическом совещании, где обсуждались ключевые направления государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

«Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и ИИ, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов», — сказал президент.

Путин заявил о необходимости оперативного усиления сухопутных войск России
Путин заявил о необходимости оперативного усиления сухопутных войск России

Ранее Владимир Путин заявил, что приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие. Он также назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета РФ.

Полина Никифорова
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