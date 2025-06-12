Коллективный Запад расширяется: Черногория начнёт обучение украинских военных
Черногория присоединилась к миссии ЕС по обучению украинских военных
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Черногория официально присоединилась к миссии Европейского союза по военной помощи Украине — EUMAM Ukraine. Такое решение принял парламент республики, сообщило издание Radio Slobodna Evropa. Как отметил министр обороны Драган Крапович, черногорские инструкторы будут обучать украинских военных в сферах химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования и оперативной подготовки.
«Черногорские военнослужащие будут участвовать в подготовке украинских военных по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также в оперативной подготовке», — сказал министр.
В рамках миссии EUMAM Ukraine страны ЕС предоставляют Украине инструкторов и личный состав для подготовки военных специалистов.
Ранее сообщалось, что Черногория намерена наладить для Украины поставку около 20 тысяч беспилотников. Реализация проекта ведётся при поддержке США и американской компании By Light Professional IT Services LLC. Вашингтон инвестирует $15 млн в создание соответствующих производственных мощностей на территории Черногории.