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12 июня, 18:12

Коллективный Запад расширяется: Черногория начнёт обучение украинских военных

Черногория присоединилась к миссии ЕС по обучению украинских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Черногория официально присоединилась к миссии Европейского союза по военной помощи Украине — EUMAM Ukraine. Такое решение принял парламент республики, сообщило издание Radio Slobodna Evropa. Как отметил министр обороны Драган Крапович, черногорские инструкторы будут обучать украинских военных в сферах химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования и оперативной подготовки.

«Черногорские военнослужащие будут участвовать в подготовке украинских военных по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также в оперативной подготовке», — сказал министр.

В рамках миссии EUMAM Ukraine страны ЕС предоставляют Украине инструкторов и личный состав для подготовки военных специалистов.

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Ранее сообщалось, что Черногория намерена наладить для Украины поставку около 20 тысяч беспилотников. Реализация проекта ведётся при поддержке США и американской компании By Light Professional IT Services LLC. Вашингтон инвестирует $15 млн в создание соответствующих производственных мощностей на территории Черногории.

Милена Скрипальщикова
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