Коллективный Запад расширяется: Черногория начнёт обучение украинских военных

Черногория официально присоединилась к миссии Европейского союза по военной помощи Украине — EUMAM Ukraine. Такое решение принял парламент республики, сообщило издание Radio Slobodna Evropa. Как отметил министр обороны Драган Крапович, черногорские инструкторы будут обучать украинских военных в сферах химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования и оперативной подготовки.

«Черногорские военнослужащие будут участвовать в подготовке украинских военных по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также в оперативной подготовке», — сказал министр.

В рамках миссии EUMAM Ukraine страны ЕС предоставляют Украине инструкторов и личный состав для подготовки военных специалистов.