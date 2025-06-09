США убедили Черногорию производить беспилотники для Украины
«Коммерсантъ»: Черногория решила собрать 20 тысяч американских БПЛА для Украины
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Черногория делает решительный шаг в оборонной промышленности, но не ради себя, а ради Украины. Страна хочет поставить Киеву около 20 тысяч беспилотников, заручившись помощью США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Проект реализуется при активном содействии Соединённых Штатов и американской компании By Light Professional IT Services LLC. Вашингтон инвестирует 15 миллионов долларов в создание производственных мощностей на черногорской территории.
Это позволит стране вырваться из технологической ямы, укрепив позиции в НАТО, модернизировав собственную армию и диверсифицировав экономику, ведь страна планирует прослыть перспективным поставщиком передового военного оборудования на мировом рынке.
Выше всех в этом вопросе хочет прыгнуть Великобритания, власти которой недавно заявили о намерении предоставить Киеву 100 тысяч беспилотников к концу нынешнего финансового года. Это в десять раз больше обычных поставок. По словам российского посла, страна за 3,5 года отгрузила Украине всё, что могла.