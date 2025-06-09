США убедили Черногорию производить беспилотники для Украины

Черногория делает решительный шаг в оборонной промышленности, но не ради себя, а ради Украины. Страна хочет поставить Киеву около 20 тысяч беспилотников, заручившись помощью США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект реализуется при активном содействии Соединённых Штатов и американской компании By Light Professional IT Services LLC. Вашингтон инвестирует 15 миллионов долларов в создание производственных мощностей на черногорской территории.

Это позволит стране вырваться из технологической ямы, укрепив позиции в НАТО, модернизировав собственную армию и диверсифицировав экономику, ведь страна планирует прослыть перспективным поставщиком передового военного оборудования на мировом рынке.