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9 июня, 10:37

США убедили Черногорию производить беспилотники для Украины

«Коммерсантъ»: Черногория решила собрать 20 тысяч американских БПЛА для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Черногория делает решительный шаг в оборонной промышленности, но не ради себя, а ради Украины. Страна хочет поставить Киеву около 20 тысяч беспилотников, заручившись помощью США. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект реализуется при активном содействии Соединённых Штатов и американской компании By Light Professional IT Services LLC. Вашингтон инвестирует 15 миллионов долларов в создание производственных мощностей на черногорской территории.

Это позволит стране вырваться из технологической ямы, укрепив позиции в НАТО, модернизировав собственную армию и диверсифицировав экономику, ведь страна планирует прослыть перспективным поставщиком передового военного оборудования на мировом рынке.

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Выше всех в этом вопросе хочет прыгнуть Великобритания, власти которой недавно заявили о намерении предоставить Киеву 100 тысяч беспилотников к концу нынешнего финансового года. Это в десять раз больше обычных поставок. По словам российского посла, страна за 3,5 года отгрузила Украине всё, что могла.

Владимир Озеров
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