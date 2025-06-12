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12 июня, 18:30

В Стокгольме началась встреча мировой элиты, где обсудят судьбу Украины

RMF24: В Стокгольме стартовала ежегодная встреча Бильдербергской группы

Обложка © freepik / jannoon028

Обложка © freepik / jannoon028

В столице Швеции — Стокгольме — началась ежегодная закрытая встреча Бильдербергской группы, объединяющей влиятельнейших представителей мировой элиты. Как сообщает польская радиостанция RMF24, заседания проходят в Grand Hotel и продлятся до воскресенья. Формат традиционно конфиденциальный: без прессы, трансляций и официальных итогов.

Повестка охватывает ключевые геополитические и технологические вызовы современности. В этом году участники обсуждают ситуацию в США, Европе и на Ближнем Востоке, а также «будущее Украины», вопросы миграции, военные инновации и развитие искусственного интеллекта.

Среди гостей значатся генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его преемник Марк Рютте, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, президент Финляндии Александр Стубб, председатель бундестага Юлия Клекнер, основатель SpotifyДаниэль Эк, а также глава MicrosoftСатья Наделла. Всего, по традиции, встреча собирает от 120 до 150 участников — от политиков до ИТ-магнатов и глав транснациональных корпораций.

Хотя решения Бильдербергской группы официально не оформляются, её заседания нередко становятся источником слухов и теорий заговора, поскольку ключевые фигуры мировой политики и бизнеса встречаются без открытого протокола.

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Ранее сообщалось, что НАТО наращивает свои космические возможности для более эффективного контроля над территорией России и регионами Восточной Европы. Как рассказал главнокомандующий сил трансформации Альянса Пьер Вандье, речь идёт о создании спутниковой системы, которая впервые позволит отслеживать масштабные участки местности, включая передвижения войск, манёвры и развитие военных операций.

Андрей Васильев
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