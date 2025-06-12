Китай начнёт серийное производство крупнейших в мире самолётов-амфибий

Китайский самолёт-амфибия AG600, разработанный для экстренных спасательных операций и предотвращения стихийных бедствий, получил разрешение на массовое производство. Об этом сообщает South China Morning Post. Как отмечает газета, разрешение на массовое производство AG600 является частью более широких усилий Китая по созданию самодостаточной гражданской авиационной промышленности.

AG600 был создан с целью удовлетворения растущих потребностей в спасательных операциях, особенно в условиях природных катастроф. Самолёт имеет максимальный взлётный вес в 60 тонн и способен выполнять пол`ты на расстояние до 4,5 тысячи километров. Одной из ключевых особенностей AG600 является его способность перевозить до 12 тонн воды, что делает его эффективным инструментом для борьбы с лесными пожарами.

Ожидается, что самолёт будет использоваться не только для спасательных операций, но и для других гражданских задач, что расширит его функциональные возможности и повысит эффективность реагирования на ЧС.