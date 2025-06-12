Трамп заявил о своём разочаровании Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп высказал своё разочарование по поводу отсутствия соглашения между Россией и Украиной. На пресс-конференции в Белом доме американский лидер отметил, что его беспокоит, что конфликт всё ещё не завершён, и выразил недовольство действиями обеих сторон.

«Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это всё ещё не завершено», — сказал Трамп.