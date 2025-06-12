«Нет повода»: Глава МИД Германии отказался от переговоров с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД расширенного «Веймарского формата» заявил, что сейчас не считает возможным проведение переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, при появлении повода Берлин готов обсуждать подобные контакты только в тесной координации с партнёрами по ЕС.

«Если бы такие переговоры и велись, то для этого всегда существует европейская готовность, и Германия действовала бы исключительно совместно со своими европейскими партнёрами», — сказал Вадефуль.

Таким образом немецкий министр ответил на вопросы о возможном диалоге с Россией, который ранее предлагали отдельные немецкие социал-демократы.