В Польше анонсировали «самые важные» переговоры по Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам, что на следующей неделе в Варшаве состоятся «самые важные переговоры по Украине». В ходе встречи, которая пройдёт в формате Веймарского треугольника плюс, планируется обсуждение текущей ситуации в украинском конфликте.