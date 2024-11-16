В Польше анонсировали «самые важные» переговоры по Украине
Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по Украине в Варшаве
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам, что на следующей неделе в Варшаве состоятся «самые важные переговоры по Украине». В ходе встречи, которая пройдёт в формате Веймарского треугольника плюс, планируется обсуждение текущей ситуации в украинском конфликте.
Сикорский уточнил, что помимо глав МИД Франции и Германии, на переговоры прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Встреча будет проведена в контексте недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Напомним, 15 ноября Кремль подтвердил, что у Путина и Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. В ходе беседы немецкий политик заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира», но сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.
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