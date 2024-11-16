Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 00:20

В Польше анонсировали «самые важные» переговоры по Украине

Радослав Сикорский анонсировал «самые важные» переговоры по Украине в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам, что на следующей неделе в Варшаве состоятся «самые важные переговоры по Украине». В ходе встречи, которая пройдёт в формате Веймарского треугольника плюс, планируется обсуждение текущей ситуации в украинском конфликте.

Сикорский уточнил, что помимо глав МИД Франции и Германии, на переговоры прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Встреча будет проведена в контексте недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«К столу переговоров»: Советник Трампа поделился его планами по завершению конфликта на Украине
«К столу переговоров»: Советник Трампа поделился его планами по завершению конфликта на Украине

Напомним, 15 ноября Кремль подтвердил, что у Путина и Шольца впервые с декабря 2022 года состоялся телефонный разговор. В ходе беседы немецкий политик заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить, и призвал к переговорам для установления «справедливого и прочного мира», но сообщил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Франция
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar