Бурдж-Халифа в Дубае озарилась цветами триколора в День России

В День России самое высокое здание мира, небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае, окрасился в цвета российского флага. Видео опубликовали в соцсетях.

Бурдж-Халифа в цветах российского флага. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Кузьмук

Архитектурная доминанта Дубая в праздничный день продемонстрировала уважение к России, сменив свою обычную подсветку на цвета национального флага. Подобные акции часто проводятся в знаковые даты, подчёркивая международные связи и уважение между странами.