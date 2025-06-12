Бурдж-Халифа в Дубае озарилась цветами триколора в День России
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Кузьмук
В День России самое высокое здание мира, небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае, окрасился в цвета российского флага. Видео опубликовали в соцсетях.
Бурдж-Халифа в цветах российского флага. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Кузьмук
Архитектурная доминанта Дубая в праздничный день продемонстрировала уважение к России, сменив свою обычную подсветку на цвета национального флага. Подобные акции часто проводятся в знаковые даты, подчёркивая международные связи и уважение между странами.
А в Израиле в преддверии Дня России развернули огромный российский флаг площадью 600 квадратных метров. Акция прошла в одном из парков Тель-Авива. Участники также записали видеообращение с поздравлениями для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. День России отмечается 12 июня и связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.