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12 июня, 19:54

Бурдж-Халифа в Дубае озарилась цветами триколора в День России

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Кузьмук

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Кузьмук

В День России самое высокое здание мира, небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае, окрасился в цвета российского флага. Видео опубликовали в соцсетях.

Бурдж-Халифа в цветах российского флага. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Кузьмук

Архитектурная доминанта Дубая в праздничный день продемонстрировала уважение к России, сменив свою обычную подсветку на цвета национального флага. Подобные акции часто проводятся в знаковые даты, подчёркивая международные связи и уважение между странами.

«Большая страна — большие возможности»: Молодежь со всего мира развернула огромный триколор в Приморье
«Большая страна — большие возможности»: Молодежь со всего мира развернула огромный триколор в Приморье

А в Израиле в преддверии Дня России развернули огромный российский флаг площадью 600 квадратных метров. Акция прошла в одном из парков Тель-Авива. Участники также записали видеообращение с поздравлениями для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. День России отмечается 12 июня и связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.

Антон Голыбин
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