ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 22:27

Польша получила от работы украинских мигрантов восьмикратную выгоду

Deloitte: Вклад украинцев в экономику Польши в 8 раз превысил расходы на помощь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Согласно отчёту компании Deloitte, подготовленному по запросу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, экономический эффект от пребывания украинцев в Польше оказался многократно выше затрат. В 2024 году выходцы с Украины обеспечили поступления в польскую экономику на сумму 22,7 миллиарда евро.

«В 2024 году доля украинских беженцев в ВВП Польши составила 2,7%, а уровень занятости вырос с 61% до 69% всего за один год. Их присутствие помогло вывести экономику на более высокие темпы роста. Данные ясно показывают, что беженцы являются не просто получателями помощи — они способствуют экономическому росту», — говорится в сообщении.

По данным польских аналитических центров, сумма, потраченная за три года на предоставление услуг переселенцам, оказалась в восемь раз меньше, чем объём доходов, связанных с их трудовой активностью, арендой жилья и потреблением товаров и услуг.

Парламент Польши большинством голосов выразил доверие правительству Туска
Парламент Польши большинством голосов выразил доверие правительству Туска

Ранее главы МВД Польши и Германии обсудили необходимость прекратить социальную поддержку украинских беженцев. Согласно заявлению, странам не хватает финансирования из бюджета Евросоюза на решение проблем с мигрантами.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar