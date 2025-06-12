Оскандалившуюся сборную Польши может возглавить Черчесов
«Чемпионат»: Черчесов рассматривается на пост главного тренера сборной Польши
Станислав Черчесов. Обложка © Казахстанская федерация футбола
Российский тренер Станислав Черчесов является одним из ключевых претендентов на должность главного тренера национальной сборной Польши по футболу. Об этом 12 июня сообщило издание «Чемпионат», ссылаясь на источник, осведомлённый о ситуации.
По информации издания, экс-наставник варшавской «Легии» входит в шорт-лист потенциальных тренеров. Сам Черчесов пока воздерживается от комментариев по поводу данной информации.
Михал Пробеж, ранее возглавлявший сборную Польши, был отправлен в отставку после поражения от Финляндии в отборочном матче к чемпионату мира. Это произошло на фоне его конфликта с Робертом Левандовски, которого специалист лишил капитанской повязки в национальной сборной. По данным СМИ, остальные игроки восприняли это с оптимизмом.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана в конце января текущего года и с тех пор остаётся без работы. Под руководством российского специалиста сборная Казахстана набрала 1 очко в 6 матчах Лиги наций УЕФА и покинула дивизион В, вылетев в дивизион С. С тех пор Черчесов находится без работы. Инсайдеры также связывают его кандидатуру с несколькими российскими клубами перед началом нового сезона.