Оскандалившуюся сборную Польши может возглавить Черчесов

Российский тренер Станислав Черчесов является одним из ключевых претендентов на должность главного тренера национальной сборной Польши по футболу. Об этом 12 июня сообщило издание «Чемпионат», ссылаясь на источник, осведомлённый о ситуации.

По информации издания, экс-наставник варшавской «Легии» входит в шорт-лист потенциальных тренеров. Сам Черчесов пока воздерживается от комментариев по поводу данной информации.

Михал Пробеж, ранее возглавлявший сборную Польши, был отправлен в отставку после поражения от Финляндии в отборочном матче к чемпионату мира. Это произошло на фоне его конфликта с Робертом Левандовски, которого специалист лишил капитанской повязки в национальной сборной. По данным СМИ, остальные игроки восприняли это с оптимизмом.