Life.ru выяснил, почему летом в России отключают горячую воду и можно ли этого избежать
Эксперт Стекларь: Без отключения горячей воды провести ремонт систем невозможно
Летом в российских городах выключают горячую воду для профилактики систем. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin
С наступлением лета в большинстве российских городов привычным становится отключение горячей воды. Это происходит из-за профилактических работ, проводимых после окончания отопительного сезона, рассказал Life.ru начальник отдела технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, специалист по сантехническому ремонту Валерий Стекларь.
По правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, после завершения отопительного сезона и отключения отопления проводятся профилактические и ремонтные работы на котельном оборудовании. Без отключения горячей воды провести ремонт невозможно. Поэтому каждый год воду перекрывают примерно на 7, 10 или 14 дней.
Графики отключений зависят от местных особенностей. В небольших населённых пунктах горячая вода может отключаться сразу для всего города. В крупных городах работы организуют поэтапно — по отдельным кварталам или домам.
В некоторых новых жилых комплексах летом горячее водоснабжение сохраняется. Это возможно благодаря автономным котельным и отдельным трубопроводам, не зависящим от городских сетей. Такие инженерные решения позволяют проводить обслуживание без прекращения подачи воды в квартиры.
«Чтобы подготовиться к отключению горячей воды, можно обратиться к специалисту и с его помощью установить электрический проточный водонагреватель», — заметил эксперт.
Василий Стекларь также подчеркнул, что стоит обратить внимание на качество воды — помутнение и ржавчина могут указывать на загрязнённые трубы. В этом случае полезно прочистить фильтры, аэраторы и картриджи. При серьёзных проблемах обращаться стоит в управляющую компанию.
Ранее Life.ru узнал у кардиолога, что принимать холодный душ во время отключений горячей воды опасно для здоровья. По словам врача, резкое снижение температуры — это переохлаждение, и вероятность заболеть из-за этого возрастает.