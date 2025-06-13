Life.ru выяснил, почему летом в России отключают горячую воду и можно ли этого избежать

С наступлением лета в большинстве российских городов привычным становится отключение горячей воды. Это происходит из-за профилактических работ, проводимых после окончания отопительного сезона, рассказал Life.ru начальник отдела технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, специалист по сантехническому ремонту Валерий Стекларь.

По правилам эксплуатации тепловых энергоустановок, после завершения отопительного сезона и отключения отопления проводятся профилактические и ремонтные работы на котельном оборудовании. Без отключения горячей воды провести ремонт невозможно. Поэтому каждый год воду перекрывают примерно на 7, 10 или 14 дней. Валерий Стекларь Начальник отдела технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, специалист по сантехническому ремонту с «Профи.ру»

Графики отключений зависят от местных особенностей. В небольших населённых пунктах горячая вода может отключаться сразу для всего города. В крупных городах работы организуют поэтапно — по отдельным кварталам или домам.

В некоторых новых жилых комплексах летом горячее водоснабжение сохраняется. Это возможно благодаря автономным котельным и отдельным трубопроводам, не зависящим от городских сетей. Такие инженерные решения позволяют проводить обслуживание без прекращения подачи воды в квартиры.

«Чтобы подготовиться к отключению горячей воды, можно обратиться к специалисту и с его помощью установить электрический проточный водонагреватель», — заметил эксперт.

Василий Стекларь также подчеркнул, что стоит обратить внимание на качество воды — помутнение и ржавчина могут указывать на загрязнённые трубы. В этом случае полезно прочистить фильтры, аэраторы и картриджи. При серьёзных проблемах обращаться стоит в управляющую компанию.