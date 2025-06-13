Лучше сочетать: Россиян предупредили об опасностях от превращения ИИ в личного психолога

Применение чат-ботов в качестве психологов несёт в себе ряд рисков, связанных с уязвимостью личных данных и неспособностью ИИ оказать квалифицированную психологическую помощь. Об этом заявила психолог, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Екатерина Орлова в интервью «Газете.ru».

«Один из самых тревожных аспектов — уязвимость личных данных пациентов. Так, самые сокровенные переживания, страхи и травматические ситуации человека, доверенные алгоритму, могут оказаться в руках злоумышленников или даже недобросовестных корпораций. Даже обезличенная информация порой может поддаваться деанонимизации, превращаясь в инструмент манипуляции или дискриминации», — отметила Орлова.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что ИИ не способен оценить невербальные проявления и не обладает эмпатией, что может привести к неверной интерпретации эмоционального состояния пациента и, как следствие, к неадекватным советам. Психолог также обратила внимание на возможную предвзятость алгоритмов, основанных на данных, созданных людьми, и, следовательно, подверженных стереотипам и дискриминации.

«Человек может начать воспринимать искусственный интеллект как панацею, откладывая визит к живому специалисту даже в серьёзных случаях… Возможно, оптимальный путь — не противопоставление, а гармоничное сочетание искусственного интеллекта и профессионализма специалистов психологов и психотерапевтов, где технологии служат инструментом, но не заменяют живое участие», — заключила психолог.

Специалисты рекомендуют ответственно подходить к выбору методов психологической помощи и учитывать потенциальные риски, связанные с использованием ИИ.