Новый завод по производству артиллерийских гаубиц открылся в Британии

В британском городе Шеффилд начал работу новый завод по производству артиллерийских систем. Об этом сообщает Минобороны Великобритании. Производство организовано под управлением оборонной компании BAE Systems. На первом этапе предприятие сосредоточится на выпуске 155-миллиметровых легких гаубиц M777, которые ранее уже поставлялись Украине.

«В дальнейшем предприятие будет развиваться для создания и производства ряда передовых боевых систем мирового класса», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

По информации The Telegraph, решение о возобновлении выпуска M777 стало поворотным: ещё в 2023 году в компании рассматривали возможность сворачивания производства. Однако рост глобального спроса, в том числе на фоне украинского конфликта, вынудил пересмотреть планы. Гаубица M777 отличается высокой мобильностью и сравнительно небольшим весом — около 4,5 тонны. Она способна поражать цели на расстоянии до 30 километров. Издание отмечает, что часть ранее поставленных на Украину орудий в настоящее время требует ремонта или полной замены, что также повлияло на возобновление производства.