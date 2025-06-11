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Регион
11 июня, 12:15

Россия получила разъяснение Израиля о поставках Patriot Киеву

Захарова: Израиль опроверг информацию о поставках Patriot Киеву

Ракеты Patriot не будут поставляться на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Ракеты Patriot не будут поставляться на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

МИД Израиля опроверг заявление своего посла на Украине о передаче Киеву американских систем ПВО Patriot, полученных ещё в 90-е годы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами.

По словам Захаровой, израильское внешнеполитическое ведомство заверило, что утверждения дипломата не соответствуют действительности. Россия, в свою очередь, полагается на официальные заверения Израиля об отсутствии поставок оружия Украине и отсутствии намерений делать это в будущем.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что такая позиция отвечает интересам обеих стран и способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в стратегически важных областях.

Захарова напомнила, что информация о передаче Patriot Украине была озвучена послом Израиля Михаилом Бродским, который, по её словам, и ранее допускал подобные заявления. Она выразила недоумение, почему израильское руководство позволяет своему послу говорить ложную информацию.

ЗРК Patriot проиграл дуэль «Искандеру» во время отражения ночной атаки под Киевом
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Сообщения о поставках Израилем систем ПВО Patriot Украине вызвали противоречивую реакцию. Ранее посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил о передаче этих систем, но затем МИД Израиля опроверг его слова. Захарова сразу назвала эту ситуацию странной, указывая на расхождение между заявлениями посла и официальной позицией министерства.

Алиса Хуссаин
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