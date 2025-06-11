Россия получила разъяснение Израиля о поставках Patriot Киеву
Захарова: Израиль опроверг информацию о поставках Patriot Киеву
Ракеты Patriot не будут поставляться на Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira
МИД Израиля опроверг заявление своего посла на Украине о передаче Киеву американских систем ПВО Patriot, полученных ещё в 90-е годы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами.
По словам Захаровой, израильское внешнеполитическое ведомство заверило, что утверждения дипломата не соответствуют действительности. Россия, в свою очередь, полагается на официальные заверения Израиля об отсутствии поставок оружия Украине и отсутствии намерений делать это в будущем.
«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — заявила Захарова.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что такая позиция отвечает интересам обеих стран и способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в стратегически важных областях.
Захарова напомнила, что информация о передаче Patriot Украине была озвучена послом Израиля Михаилом Бродским, который, по её словам, и ранее допускал подобные заявления. Она выразила недоумение, почему израильское руководство позволяет своему послу говорить ложную информацию.
Сообщения о поставках Израилем систем ПВО Patriot Украине вызвали противоречивую реакцию. Ранее посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил о передаче этих систем, но затем МИД Израиля опроверг его слова. Захарова сразу назвала эту ситуацию странной, указывая на расхождение между заявлениями посла и официальной позицией министерства.