Россия получила разъяснение Израиля о поставках Patriot Киеву

МИД Израиля опроверг заявление своего посла на Украине о передаче Киеву американских систем ПВО Patriot, полученных ещё в 90-е годы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами.

По словам Захаровой, израильское внешнеполитическое ведомство заверило, что утверждения дипломата не соответствуют действительности. Россия, в свою очередь, полагается на официальные заверения Израиля об отсутствии поставок оружия Украине и отсутствии намерений делать это в будущем.

«Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что такая позиция отвечает интересам обеих стран и способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в стратегически важных областях.