В Индии найден один из самописцев с разбившегося Boeing 787 Dreamliner
Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF
В Индии на территории крушения самолёта Boeing 787 Dreamliner обнаружен один из двух бортовых самописцев, сообщает издание Hindustan Times.
Найденный чёрный ящик был расположен в хвостовой части воздушного судна. За расшифровку данных отвечает Генеральный директорат гражданской авиации. Работы по поиску второго регистратора продолжаются.
Напомним, на западе Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. А одной женщине «повезло» опоздать на рейс из-за пробки на дороге в аэропорт.