ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 03:51

В Индии найден один из самописцев с разбившегося Boeing 787 Dreamliner

Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF

Разбившийся в Индии Boeing 787 Dreamliner. Обложка © X / CISF

В Индии на территории крушения самолёта Boeing 787 Dreamliner обнаружен один из двух бортовых самописцев, сообщает издание Hindustan Times.

Найденный чёрный ящик был расположен в хвостовой части воздушного судна. За расшифровку данных отвечает Генеральный директорат гражданской авиации. Работы по поиску второго регистратора продолжаются.

«Mayday, нет тяги!»: Раскрыты последние слова пилота рухнувшего в Индии «боинга»
«Mayday, нет тяги!»: Раскрыты последние слова пилота рухнувшего в Индии «боинга»

Напомним, на западе Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. А одной женщине «повезло» опоздать на рейс из-за пробки на дороге в аэропорт.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Индия
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar