Гол Подколзина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

Стоит отметить, что «Эдмонтон» сумел отыграться со счёта 0:3. Голы на счету Райана Ньюджент-Хопкинса, Дарнелла Нёрса, россиянина Василия Подколзина и Джейка Уолмана. У «Флориды» дублем отметился Мэттью Ткачук, ещё по шайбе забросили Антон Лунделль и Сэм Райнхарт.

Напомним, что в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в овертайме со счётом 4:3. Команды уже в третий раз за четыре матча ушли в дополнительные периоды, только третья игра на площадке «Флориды» завершилась разгромной победой хозяев — 6:1. Пятая игра состоится в Эдмонтоне в ночь на 16 июня.