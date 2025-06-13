Гол Подколзина помог «Эдмонтону» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
«Эдмонтон» сравнял счёт в финале Кубка Стэнли. Обложка © Х / NHL
В четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в овертайме со счётом 5:4, сравняв счёт в серии — 2-2. Победную шайбу забросил Леон Драйзайтль.
Стоит отметить, что «Эдмонтон» сумел отыграться со счёта 0:3. Голы на счету Райана Ньюджент-Хопкинса, Дарнелла Нёрса, россиянина Василия Подколзина и Джейка Уолмана. У «Флориды» дублем отметился Мэттью Ткачук, ещё по шайбе забросили Антон Лунделль и Сэм Райнхарт.
Напомним, что в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в овертайме со счётом 4:3. Команды уже в третий раз за четыре матча ушли в дополнительные периоды, только третья игра на площадке «Флориды» завершилась разгромной победой хозяев — 6:1. Пятая игра состоится в Эдмонтоне в ночь на 16 июня.