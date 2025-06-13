Историк рассказал, как ЦРУ в один миг лишилось всех агентов в СССР

Ровно 40 лет исполняется 13 июня 2025 года с момента серьёзного провала в истории американской разведки. В этот день, в 1985 году, сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс раскрыл КГБ имена всех известных ему агентов, работавших на США в Советском Союзе. В результате ЦРУ потеряло всю свою агентурную сеть на территории СССР. Данное событие историки называют «Перл-Харбором американской разведки».

Как рассказал РИА «Новости» историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев, встреча, повлёкшая за собой один из крупнейших провалов ЦРУ, прошла в самом центре Вашингтона — в ресторане Chadwick’s на набережной реки Потомак.

«Ровно 40 лет назад, в четверг 13 июня 1985 года, на Центральное разведывательное управление США в одночасье обрушилась «катастрофа, сопряжённая с предательством», и как следствие её – наступившая временная «клиническая смерть» американской спецслужбы», — отметил Матвеев.

По его словам, за информацию, переданную во время этой встречи, Эймс получил от КГБ символическую по сравнению с нанесённым ущербом сумму — 50 тысяч долларов. В числе переданных им сведений были и данные о связях ЦРУ с представителями Института США и Канады АН СССР.

Историк уточнил, что встречу с Эймсом провёл резидент внешней контрразведки КГБ при посольстве СССР в Вашингтоне Виктор Черкашин. Сам Черкашин впоследствии вспоминал, что вероятность встретить информатора такого уровня с доступом к критически важной информации и готовностью сотрудничать была не выше, чем выиграть в лотерею с шансом один к миллиону.

«Честно говоря, учитывая чрезвычайную важность сведений, которыми располагал Эймс, соотношение «один к миллиону» было явно завышенным. Одна короткая встреча кардинально изменила ситуацию в противоборстве спецслужб США-СССР», — цитирует Черкашина Матвеев.