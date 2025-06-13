Герасимов проверил выполнение задач группировкой войск «Запад» в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ, генерал Валерий Герасимов провел выездную проверку группировки войск «Запад» на командном пункте в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.

На встрече командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев и другие офицеры доложили Герасимову о текущей обстановке. По их словам, ситуация в зоне ответственности остается стабильной, а войска продолжают выполнять задачи в соответствии с ранее утвержденными планами. Герасимов высоко оценил результаты работы подразделений, отметив их успехи, и дал указания по дальнейшим действиям.

В завершение визита начальник Генштаба наградил отличившихся военнослужащих государственными наградами, выразив благодарность за их мужество и решительность в боевых условиях.