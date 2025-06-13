Герасимов проверил выполнение задач группировкой войск «Запад» в зоне СВО
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Начальник Генштаба ВС РФ, генерал Валерий Герасимов провел выездную проверку группировки войск «Запад» на командном пункте в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
На встрече командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев и другие офицеры доложили Герасимову о текущей обстановке. По их словам, ситуация в зоне ответственности остается стабильной, а войска продолжают выполнять задачи в соответствии с ранее утвержденными планами. Герасимов высоко оценил результаты работы подразделений, отметив их успехи, и дал указания по дальнейшим действиям.
В завершение визита начальник Генштаба наградил отличившихся военнослужащих государственными наградами, выразив благодарность за их мужество и решительность в боевых условиях.
Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции. В мае 2025 года Вооружённые силы России продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта. По данным The Wall Street Journal, под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.