«Смелый прогноз»: Глушаков предсказал скорое возвращение сборной РФ на международные турниры

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что сборная России может возобновить участие в международных турнирах уже в этом году. По его словам, президент РФС Александр Дюков поставил задачу вернуть национальную команду на международную арену до 2028 года.

«Дюков обозначил срок возвращения — до 2028-го? С учётом постепенного снятия ограничений с россиян в других видах подобное развитие событий как раз представляется вполне вероятным. Даже дам смелый прогноз: в футболе санкции снимут раньше — в ближайшие два года, а может, и в этом году», — сказал Глушаков RT.