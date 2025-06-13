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13 июня, 08:25

«Смелый прогноз»: Глушаков предсказал скорое возвращение сборной РФ на международные турниры

Футболист Глушаков: Сборную РФ могут вернуть на международные турниры до 2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad1988

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlad1988

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что сборная России может возобновить участие в международных турнирах уже в этом году. По его словам, президент РФС Александр Дюков поставил задачу вернуть национальную команду на международную арену до 2028 года.

«Дюков обозначил срок возвращения — до 2028-го? С учётом постепенного снятия ограничений с россиян в других видах подобное развитие событий как раз представляется вполне вероятным. Даже дам смелый прогноз: в футболе санкции снимут раньше — в ближайшие два года, а может, и в этом году», — сказал Глушаков RT.

Названо условие допуска российских биатлонистов на международные соревнования
Названо условие допуска российских биатлонистов на международные соревнования

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри впервые высказалась о возможном допуске российских спортсменов к будущим Олимпийским играм. Она акцентировала необходимость соблюдения принципа равных условий, отметив, что соревнования должны быть доступны для всех атлетов независимо от их происхождения.

Александра Мышляева
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