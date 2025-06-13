Экономист предсказал обвал акций Boeing из-за крушения самолёта в Индии

Экономист и топ-менеджер в сфере финансовых коммуникаций Андрей Лобода в разговоре с RT прокомментировал падение акций Boeing на 7,8%. По его словам, снижение котировок произошло из-за авиакатастрофы в Индии.

«Конечно, будет расследование, которое затянется надолго. Если сегодняшняя катастрофа повлияет на мнение клиентов корпорации и мотивирует их заказывать самолёты у Airbus, для акций Boeing это будет существенным негативом», — считает он.

Экономист заявил, что можно ожидать поддержки корпорации со стороны президента США Дональда Трампа. В частности, он может договориться с третьими странами об увеличении закупок самолётов у Boeing в обмен на снижение пошлин.

По его мнению, без государственной поддержки перспективы Boeing выглядят менее оптимистично. Он отметил, что за последние пять лет компания сократила почти 19 тысяч высококвалифицированных специалистов, а сейчас флагман мировой авиапромышленности сталкивается с проблемами контроля качества лайнеров.

Лобода также подчеркнул, что сохраняется долгосрочный негативный тренд, связанный с выходом инвесторов из капитала корпорации, которая имеет системное значение для экономики США.