В Германии раскритиковали решение Писториуса об увеличении помощи Украине
Дагделен: Писториус выделит €1,9 млрд Киеву вместо борьбы за компромиссный мир
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Во время своего визита в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объём военной помощи. Как пишет внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, такое решение вызывает критику в свете накопившихся проблем внутри Германии.
«На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков <...> и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине», — написала она в соцсети X.
Критика Дагделен также касается состояния инфраструктуры в Германии, которая, по её словам, продолжает приходить в упадок. В то время как правительство выделяет значительные средства на военные нужды, внутренние проблемы остаются без должного внимания.
Ране Life.ru сообщал, что Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины, но затем сумму подняли до 7 млрд.