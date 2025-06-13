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Регион
13 июня, 09:37

В Германии раскритиковали решение Писториуса об увеличении помощи Украине

Дагделен: Писториус выделит €1,9 млрд Киеву вместо борьбы за компромиссный мир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Во время своего визита в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Владимиру Зеленскому рекордный объём военной помощи. Как пишет внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен, такое решение вызывает критику в свете накопившихся проблем внутри Германии.

«На следующий день после манифеста СДПГ за мир он тратит 1,9 миллиарда евро из денег немецких налогоплательщиков <...> и хочет увеличить военную помощь Украине до рекордных 9 миллиардов евро в 2025 году вместо того, чтобы бороться за компромиссный мир на Украине», — написала она в соцсети X.

Критика Дагделен также касается состояния инфраструктуры в Германии, которая, по её словам, продолжает приходить в упадок. В то время как правительство выделяет значительные средства на военные нужды, внутренние проблемы остаются без должного внимания.

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Ране Life.ru сообщал, что Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины, но затем сумму подняли до 7 млрд.

Полина Никифорова
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