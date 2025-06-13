Глава Татарстана встретился в Казани с председателем международной Экспедиции

В Казани прошла встреча главы Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора АНО «Международный Центр региональной интеграции», председателя Оргкомитета международной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии» Исламом Назаралиевым. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель Оргкомитета международной Экспедиции Ислам Назаралиев. Фото © АНО «Международный Центр региональной интеграции»

Во время беседы стороны обсудили основную миссию проекта — это маршрут автокаравана, проходящий по территории России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. И озвучили первые результаты мероприятий. Вместе с тем на встрече уделили внимание направлению Экспедиции, а также роли молодёжи в укреплении культурных связей.

«Татарстан — один из флагманов евразийской интеграции. Здесь сочетаются передовые технологии, развитая предпринимательская экосистема и уважение к культурным традициям. Мы благодарны за тёплый приём и поддержку и уверены, что диалог начатый здесь перерастет в долгосрочное сотрудничество между регионами стран-участниц Экспедиции», — отметил Назаралиев.

Пользуясь случаем, генеральный директор пригласил предпринимателей из Татарстана принять участие в первом Центральноазиатском международном экономическом форуме (ЦМЭФ). Мероприятие пройдёт 22 июля в Душанбе (столице Таджикистана). Его посетят более 500 участников, среди которых будут лидеры науки и культуры, бизнеса, государственных структур и представители ведущих СМИ из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.