День России прошёл без происшествий благодаря работе полиции

Вчера, 12 июня, в стране прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В общей сложности состоялось 3,5 тысячи акций, в которых приняли участие более 2,7 миллиона человек. Благодаря слаженным действиям полиции, праздник прошёл без нарушений правопорядка.

«Охрану общественного порядка обеспечивали 27,9 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных объединений правоохранительной направленности», — указала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.