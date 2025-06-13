День России прошёл без происшествий благодаря работе полиции
Сотрудники полиции обеспечили правопорядок на 3,5 тысячи акций на День России
Обложка © Telegram/ Ирина Волк
Вчера, 12 июня, в стране прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. В общей сложности состоялось 3,5 тысячи акций, в которых приняли участие более 2,7 миллиона человек. Благодаря слаженным действиям полиции, праздник прошёл без нарушений правопорядка.
«Охрану общественного порядка обеспечивали 27,9 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных объединений правоохранительной направленности», — указала в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Одним из масштабных мероприятий 12 июня стал фестиваль «Блогеры России» от VK. Он прошёл одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге. Перед зрителями выступили INSTASAMKA, Валя Карнавал, группа Wildways, Саша Новиков (известный по сериалам «Пищеблок» и «Подслушано»), Gazan и многие другие.