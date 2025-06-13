ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 11:01

В Раде предложили запретить сотрудникам военкоматов избивать мобилизованных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* внёс законопроект, который вводит уголовную ответственность для сотрудников военкоматов за применение силы к военнообязанным. Он предлагает дополнить УК новой статьёй, которая будет предусматривать ответственность за несколько деяний, включая несвоевременный вызов скорой помощи мобилизованным, применение физической силы, а также угрозу убийством или причинение телесных повреждений.

«Подал законопроект об уголовной ответственности за применение физической силы сотрудниками военкоматов», — написал Гончаренко* в соцсетях.

За нарушение статьи депутат предлагает ввести наказания, варьирующиеся от крупных штрафов до исправительных работ и тюремного заключения в зависимости от тяжести проступка. Парламентарий также подчеркнул необходимость полной реформы системы мобилизации в Украине. С февраля 2022 года в стране действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В то же время, с 18 мая прошлого года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию, при этом власти отказались включать в законодательство пункты о демобилизации и ротации.

«Мы об этом не знали»: Пленный ВСУ рассказал, как «тренировка» в ДНР оказалась штурмом
«Мы об этом не знали»: Пленный ВСУ рассказал, как «тренировка» в ДНР оказалась штурмом

Ранее Life.ru сообщал, что в Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК во время проверки документов. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. По данным военкомата, на него может быть заведено дело по статье УК Украины о препятствовании деятельности ВСУ.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar