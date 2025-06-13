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13 июня, 11:12

В Макеевке в результате атаки ВСУ погибла супружеская пара

Пушилин сообщил о гибели супружеской пары от ракетного удара ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers

Два мирных жителя, супружеская пара, погибли в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате ракетного удара, нанесённого Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

«В результате атаки шрапнельными ракетами (М30А1) к РСЗО HIMARS погибла супружеская пара — мужчина 1977 г.р. и женщина 1980 г.р., которые в момент удара передвигались по объездной дороге в Горняцком районе Макеевки», — написал Пушилин.

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Ранее в ДНР в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» пострадал мужчина. Он получил ранения средней степени тяжести. Также в Петровском районе Донецка повредили храм, а в Никитовском районе Горловки пострадал грузовой автомобиль «газель».

Полина Никифорова
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