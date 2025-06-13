«Саморазоблачение нациста»: Захарова разнесла молдавского политолога после его слов о русских
Захарова обвинила молдавского политолога Цэрану в нацизме после его слов о русских
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандальное заявление сотрудника Института истории Академии наук Молдавии и бывшего посла страны в РФ Анатола Цэрану. В телепередаче он заявил о якобы «недостаточном критическом мышлении» у русскоязычных молдаван, назвав их «некачественной этнической частью» общества.
«Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице. К сожалению, в современной Молдавии власть буквально захватили оголтелые русофобы и ненавистники молдавской идентичности», — написала Захарова в телеграм-канале.
Дипломат сравнила эти высказывания с нацистской брошюрой Der Untermensch 1942 года, где русские именовались «недолюдьми». Она подчеркнула, что подобные заявления в современной Молдавии остаются безнаказанными, несмотря на наличие соответствующей статьи в уголовном кодексе страны.
Ранее Мария Захарова отмечала, что в Молдавии усиливается давление на оппозицию, выступающую за конструктивные отношения с Россией. По словам дипломата, происходящее в Кишинёве уже называют «беспределом» и «открытым политическим террором». Захарова также подчеркнула, что оппоненты молдавских властей всё чаще заявляют о произволе правоохранительных органов, а сама республика фактически превращается в полицейское государство.