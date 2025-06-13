Пенсионера из Самары нашли мёртвым в четырёхметровом колодце

В Самарской области в четырёхметровом колодце на дачном участке погиб 72-летний мужчина. Спасатели с трудом извлекли тело пенсионера, используя специальное альпинистское и водолазное оборудование. По предварительной информации, криминальных следов в этом деле нет, но остаётся много вопросов о том, как пенсионер мог там оказаться, передаёт kp.ru.

Вечером 8 июня в экстренные службы обратился встревоженный сын пропавшего. Он сообщил, что его отец уехал на дачу в Красноярский район, но не вернулся домой и не выходил на связь. Утром следующего дня родственники начали поиски. Сын первым приехал в СНТ «Зелёная роща» и обнаружил отцовскую обувь возле открытого колодца. Заглянув внутрь, он с ужасом увидел тело родителя.

На место сразу выехали профессиональные спасатели. Колодец глубиной четыре метра был наполовину заполнен водой, а его скользкие стенки не оставляли шансов на спасение. Пенсионер, судя по всему, провёл в воде несколько часов.

Обстоятельства трагедии остаются загадкой. Почему пожилой мужчина оказался босым, хотя его обувь аккуратно стояла у колодца. Есть версия, что он пытался почистить его и случайно упал. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали.