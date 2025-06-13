«Мама, я тебя ждал»: Сибирячка, обвинившая экс-супруга в похищении сына, вернула ребёнка

В Новосибирске завершилась история с похищением ребёнка: мать, заявившая о пропаже 4-летнего сына, вернула его домой. В конце апреля бывший муж забрал мальчика якобы ко врачу, после чего перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что отец увёз ребёнка в Бийск.

«Я написала заявление в полицию, обратилась за помощью в органы опеки. Я не видела, в каком состоянии сейчас ребёнок, что с ним и как он себя чувствует. Также я подала иск в суд на определение места жительства ребёнка», — рассказала Татьяна kp.ru.

На заседании 6 июня выяснилось, что мужчина собирал компромат на бывшую жену, обвиняя её в неисполнении материнских обязанностей. Суд постановил, что на время разбирательств ребёнок будет проживать с матерью. Женщина отметила, что бывший муж расплакался при оглашении решения, однако она сомневается в искренности его эмоций. По дороге домой мальчик повторял, что скучал и ждал маму.

Окончательное решение о месте проживания ребёнка будет принято после завершения всех судебных заседаний.