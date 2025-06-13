«Не сошлись характерами»: Баталов раскрыл подробности конфликта с Табаковым в ГИТИСе

Известный уральский актёр Сергей Баталов, чья карьера началась в 1979 году с роли в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», готовится к показам новой работы. В июне зрители увидят фантастическую комедию «Артек. Сквозь столетия», где Баталов воплотил образ создателя легендарного детского лагеря.

В биографии актёра есть интересный эпизод, связанный с обучением. После первого курса у Олега Табакова, где Баталов получил тройку с рекомендацией сменить учебное заведение, он перешёл к Владимиру Андрееву. Как рассказал kp.ru сам артист, он просто не сошёлся характерами с мастером курса.

«Нет, он не отчислил, мы просто не сошлись с характерами. Когда я поступал, была очень большая конкуренция – 150 человек на место. Я попал на курс к Олегу Павловичу. Он меня очень выручил в самом начале. После авиационного училища мне нужно было три года отработать, но Олег Павлович написал письмо министру высшего и среднего образования, и мне разрешили сразу поступить в институт», — рассказал Баталов.

Через год Табаков признал свою ошибку, и Баталову разрешили учиться одновременно на двух курсах, сдавая дипломные спектакли у обоих мастеров.

За 45 лет работы в кино Баталов стал свидетелем кардинальных изменений в организации съемочного процесса. По его словам, если раньше подготовка занимала полгода, а актёры сами приносили еду на площадку, то сейчас всё решается быстрее. Свой первый «буфет» на съёмках актёр увидел только в 1994 году во время работы над культовой комедией «Ширли-мырли», которая принесла ему всенародную известность.

В 68 лет Баталов продолжает активно сниматься, несмотря на сложности длительного рабочего дня. Актёр признался, что с возрастом стал более бережно относиться к своим силам — теперь он предпочитает отдыхать в перерывах между дублями, а не общаться с коллегами. Поддерживать форму помогают ежедневные пешие прогулки по 5-10 километров.