«Умение быть рядом»: Названы самые востребованные профессии в социальной сфере

В современном мире профессия специалиста по социальной защите приобретает всё большую актуальность. Особым спросом пользуются социальные помощники и координаторы, чья работа особенно важна в текущих условиях, сообщил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Это уникальная сфера, где технологии идут в ногу с человеческим участием. Несмотря на развитие цифровых сервисов, главной ценностью профессии остаются внимание, поддержка и умение быть рядом в трудный момент», — сказал Семеренко РИАМО.

Эксперт подчеркнул особую востребованность социальных помощников, оказывающих поддержку пожилым и маломобильным гражданам на дому. Речь идёт о помощи в бытовых вопросах: покупке продуктов, уборке жилья и приготовлении пищи.

Отдельно он выделил важность социальных координаторов в медицинских учреждениях. Эти специалисты, по его словам, берут на себя организационные вопросы — оформление документов, взаимодействие с родственниками пациентов, сопровождение, что позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал и создать для больных более комфортную психологическую атмосферу.

Особое внимание Семеренко уделил профессии медиатора. Он пояснил, что эти специалисты помогают разрешать семейные конфликты не через советы, а путём налаживания конструктивного диалога между сторонами. Эксперт отметил, что подготовка по этому направлению ведётся в колледжах и вузах, а трудоустроиться можно как в государственных структурах, так и в некоммерческих организациях.