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13 июня, 14:15

«Умение быть рядом»: Названы самые востребованные профессии в социальной сфере

Эксперт Семеренко: В соцфере больше всего нужны помощники и координаторы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evrymmnt

В современном мире профессия специалиста по социальной защите приобретает всё большую актуальность. Особым спросом пользуются социальные помощники и координаторы, чья работа особенно важна в текущих условиях, сообщил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Это уникальная сфера, где технологии идут в ногу с человеческим участием. Несмотря на развитие цифровых сервисов, главной ценностью профессии остаются внимание, поддержка и умение быть рядом в трудный момент», — сказал Семеренко РИАМО.

Эксперт подчеркнул особую востребованность социальных помощников, оказывающих поддержку пожилым и маломобильным гражданам на дому. Речь идёт о помощи в бытовых вопросах: покупке продуктов, уборке жилья и приготовлении пищи.

Отдельно он выделил важность социальных координаторов в медицинских учреждениях. Эти специалисты, по его словам, берут на себя организационные вопросы — оформление документов, взаимодействие с родственниками пациентов, сопровождение, что позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал и создать для больных более комфортную психологическую атмосферу.

Особое внимание Семеренко уделил профессии медиатора. Он пояснил, что эти специалисты помогают разрешать семейные конфликты не через советы, а путём налаживания конструктивного диалога между сторонами. Эксперт отметил, что подготовка по этому направлению ведётся в колледжах и вузах, а трудоустроиться можно как в государственных структурах, так и в некоммерческих организациях.

Выбор сделан: Названы самые востребованные профессии у выпускников в 2025 году
Выбор сделан: Названы самые востребованные профессии у выпускников в 2025 году

А ранее Life.ru писал, что электрики в Москве могут получать 110-150 тысяч рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат в данной сфере, объясняя это вниманием к развитию средне-специального образования в России, направленному на преодоление кадрового дефицита рабочих профессий.

Александра Мышляева
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