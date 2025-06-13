В Петербурге арестовали студентку по делу о мошенничестве на 9,3 млн рублей

По решению Красногвардейского районного суда Петербурга студентка колледжа Татьяна Сазонова, подозреваемая в серии мошеннических действий, была арестована. Информацию подтвердила объединённая пресс-служба судов города. Сазонова переехала в культурную столицу из Иркутской области 9 июня и за это время успела четырежды получить от жителей города крупные денежные суммы: 1 миллион, 1,5 миллиона, 5 миллионов и 1,8 миллиона рублей.

Студентка отправлена под арест на два месяца. Фото © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Задержание девушки состоялось 11 июня, при этом официальное обвинение ей до сих пор не предъявлено. Несмотря на возражения со стороны подозреваемой и её адвоката, суд принял решение о заключении студентки под стражу до 10 августа.