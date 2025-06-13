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13 июня, 14:36

Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар перестал выходить на связь

Mash: В США исчез певец Оскар, друзья ищут его уже три недели

Певец Оскар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage

Певец Оскар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage

Российский певец Оскар, который в последнее время жил в США, пропал. По данным Mash, близкие не могут связаться с ним уже более трёх недель.

«В последнюю встречу он сказал, что работает проституткой в районе Куинс (Нью-Йорк). Больше — ни весточки», — рассказали друзья музыканта.

Друзья Оскара организовали поиски, обратились в полицию и обошли все возможные места, но пока безрезультатно. Тем временем у них остаются неотправленные посылки с подарками от российских поклонников — передать их артисту не удаётся.

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Ставший бездомной женщиной певец Оскар признал, что в России сейчас намного лучше, чем в Америке

Ранее Оскар заявил о смене гендера и взял имя Скарлетт Ля Куин. В Нью-Йорке он занимается проституцией, беря за услуги всего 6 долларов — на сигареты и алкоголь. Клиентов музыкант находит на улице, иногда выступает на гитаре, исполняя песни Ланы Дель Рей вместо своих прежних хитов.

Милена Скрипальщикова
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