Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар перестал выходить на связь
Mash: В США исчез певец Оскар, друзья ищут его уже три недели
Певец Оскар. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scarlettlaqueenpage
Российский певец Оскар, который в последнее время жил в США, пропал. По данным Mash, близкие не могут связаться с ним уже более трёх недель.
«В последнюю встречу он сказал, что работает проституткой в районе Куинс (Нью-Йорк). Больше — ни весточки», — рассказали друзья музыканта.
Друзья Оскара организовали поиски, обратились в полицию и обошли все возможные места, но пока безрезультатно. Тем временем у них остаются неотправленные посылки с подарками от российских поклонников — передать их артисту не удаётся.
Ранее Оскар заявил о смене гендера и взял имя Скарлетт Ля Куин. В Нью-Йорке он занимается проституцией, беря за услуги всего 6 долларов — на сигареты и алкоголь. Клиентов музыкант находит на улице, иногда выступает на гитаре, исполняя песни Ланы Дель Рей вместо своих прежних хитов.