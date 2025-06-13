Ставший бездомной женщиной в США певец Оскар перестал выходить на связь

Российский певец Оскар, который в последнее время жил в США, пропал. По данным Mash, близкие не могут связаться с ним уже более трёх недель.

«В последнюю встречу он сказал, что работает проституткой в районе Куинс (Нью-Йорк). Больше — ни весточки», — рассказали друзья музыканта.

Друзья Оскара организовали поиски, обратились в полицию и обошли все возможные места, но пока безрезультатно. Тем временем у них остаются неотправленные посылки с подарками от российских поклонников — передать их артисту не удаётся.