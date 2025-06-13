Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановление жилья

В Киевской области разоблачили коррупционную схему, связанную с хищением денег, предназначенных для восстановления жилья в Бучанском районе. К ней причастны чиновники одного из местных горсоветов, включая заместителя руководителя. Об этом информирует Офис генпрокурора.

Девять участников организованной преступной группы (ОПГ) завладели 4,6 млн гривен (110 тысяч долларов). Злоумышленники использовали заведомо завышенные цены на восстановление повреждённой недвижимости и подделывали отчётные документы, чтобы скрыть свои преступные действия. Им инкриминируются завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путём.