«Применим всю мощь»: Верховный лидер Ирана пообещал сокрушительный ответ Израилю

Вооружённые силы Ирана ответят на удары Израиля по иранской территории и заставят Тель-Авив пожалеть о произошедшем. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи в соцсети Х.

«Вооружённые силы будут действовать и применят всю свою мощь, они сделают сионистский режим беспомощным», — подчеркнул он.

Хаменеи заверил, что армия применит всю имеющуюся мощь против Израиля. Он подчеркнул, что Иран не намерен идти на уступки, а народ страны должен сохранять уверенность в решительности властей. Так он отреагировал на последние удары Израиля по территории республики.