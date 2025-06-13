СМИ сообщили о возможной гибели командующего силами «Кудс» КСИР

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани мог погибнуть в результате ударов Израиля. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

Назначение генерала Исмаила Каани на пост командующего силами «Кудс» произошло после того, как 3 января 2020 года генерал Касем Сулеймани был убит в результате воздушного удара американского беспилотника возле международного аэропорта Багдада. Это решение принял Высший руководитель Ирана Али Хаменеи.