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13 июня, 17:33

СМИ сообщили о возможной гибели командующего силами «Кудс» КСИР

NYT: Командующий «Кудс» Исмаил Каани мог быть убит в результате атак

Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency

Обложка © Wikipedia / Tasnim News Agency

Командующий силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани мог погибнуть в результате ударов Израиля. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники.

«Каани, командующий силами «Кудс»... был убит», — указано в статье.

Назначение генерала Исмаила Каани на пост командующего силами «Кудс» произошло после того, как 3 января 2020 года генерал Касем Сулеймани был убит в результате воздушного удара американского беспилотника возле международного аэропорта Багдада. Это решение принял Высший руководитель Ирана Али Хаменеи.

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Напомним, что в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. Согласно отчётам ЦАХАЛ, в ней участвовали около двух сотен самолётов ВВС Израиля, поразивших порядка ста целей. В ответ Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран, что стало мощным религиозным и политическим жестом. Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что операция будет продолжаться. Известно, что в результате атаки со стороны Израиля погибли как минимум 78 мирных граждан, свыше 300 получили ранения. Жертвами ударов стали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

Полина Никифорова
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