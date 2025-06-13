«Она взорвалась, Костян!»: Появились кадры ракетной атаки недалеко от города Кармиэль
SHOT опубликовал ещё одно видео атаки Ирана по Израилю
Жители Израиля сообщили о ракетной атаке вблизи города Кармиэль. По словам очевидцев, одна из ракет была замечена в небе над жилыми кварталами, прежде чем взорвалась в воздухе. Об этом сообщает SHOT.
Падающие снаряды. Видео © SHOT
«Она сейчас куда-то упадёт! Она взорвалась, Костян!» — прокомментировал зрелище очевидец.
Один из подписчиков телеграм-канала, отправивший видео, заявил, что из примерно 300 запущенных ракет около 15 достигли своих целей. Он отметил, что удары пришлись в основном по жилым кварталам, и по его мнению, эффективность атаки выглядела значительно ниже ожидаемого.
Ранее в Иране сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал третью волну ракетных атак по Израилю со стороны республики. Эскалация конфликта развивается на фоне серии взаимных ударов между двумя странами.
Обложка © SHOT