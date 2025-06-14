Постпред Ирана рассказал о последствиях удара по ядерным объектам
Постпред Ирана в ООН: Разрушение ядерных объектов затронет другие страны
Амир Саид Иравани. Обложка © ТАСС / AP / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил на собрании Совбеза, что любые удары по ядерным объектам Тегерана могут привести к тяжёлым радиационным последствиям, выходящим за рамки республики.
Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат подчеркнул, что нападения на такие объекты нарушают международные правовые нормы и представляют угрозу глобального масштаба. Он указал, что речь идёт о потенциальных авариях, последствия которых могут затронуть не только территорию страны, но и государства за её пределами.
Напомним, ранее иранский ядерный центр Фордо оказался под обстрелом Израиля. В Организации по атомной энергии Ирана отметили, что урон был поверхностным, поскольку центр расположен практически под землёй. Утечек радиации или опасных химических веществ удалось избежать.