Польша тайно развёртывает космическое оружие против России

Польские власти продолжают активное развитие военной спутниковой инфраструктуры. По данным американского издания The National Interest (NI), это объясняется стремлением сдержать возможную угрозу со стороны России. Варшава видит в укреплении спутникового потенциала ключевой элемент национальной обороны и координации разведывательных операций.

В прошлом году в Польше начало работу новое Агентство геопространственной разведки и спутниковых служб. Эта структура займётся управлением космическими активами, особенно в контексте задач военного назначения.

В 2024 году был подписан контракт с компанией Airbus на поставку двух спутников военной разведки, запуск которых запланирован на 2027 год. Польша расширила программу, приобретя дополнительно четыре микроспутника HyperSat разработки национальной компании Creotech. Общая сумма сделки составила 134 миллиона долларов.

По данным издания, страны Восточной Европы, особенно те, что граничат с зоной боевых действий и оказывают скрытую помощь Украине, всё активнее готовятся к сценарию прямого конфликта между НАТО и России. В Варшаве всерьёз полагают, что возможная атака Москвы в первую очередь будет направлена именно против Польши.