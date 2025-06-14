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14 июня, 01:56

ВСУ пытаются атаковать химическое предприятие в Ставропольском крае

SHOT: Не менее 10 взрывов прогремело над Невинномысском Ставропольского края

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Серия взрывов прогремела над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, около 3:20 по местному времени в городе была включена сирена воздушной тревоги. Вскоре после этого в небе прогремело не менее десяти взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. Предположительно, в районе химического предприятия была задействована система противовоздушной обороны.

Новости СВО. Освобождены Коптево, Комар и Яблоновка, украинцы нашли ответ на Волынскую резню, кризис в Бундесвере из-за ВСУ, 14 июня
Новости СВО. Освобождены Коптево, Комар и Яблоновка, украинцы нашли ответ на Волынскую резню, кризис в Бундесвере из-за ВСУ, 14 июня

Ранее в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника было зафиксировано повреждение кровли многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Антон Голыбин
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