ВСУ пытаются атаковать химическое предприятие в Ставропольском крае
SHOT: Не менее 10 взрывов прогремело над Невинномысском Ставропольского края
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Серия взрывов прогремела над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает SHOT.
По словам очевидцев, около 3:20 по местному времени в городе была включена сирена воздушной тревоги. Вскоре после этого в небе прогремело не менее десяти взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками. Предположительно, в районе химического предприятия была задействована система противовоздушной обороны.
Ранее в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника было зафиксировано повреждение кровли многоквартирного жилого дома. Инцидент произошёл в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.