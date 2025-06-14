Губернатор Владимиров: При атаке ВСУ на Невинномысск пострадал один человек

В небе над Невинномысском системы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате падения обломков в промышленной зоне города пострадал один человек. Ему оперативно оказана медицинская помощь.