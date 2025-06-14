Губернатор Владимиров: При атаке ВСУ на Невинномысск пострадал один человек
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В небе над Невинномысском системы противовоздушной обороны отразили атаку вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате падения обломков в промышленной зоне города пострадал один человек. Ему оперативно оказана медицинская помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы. Ведётся тщательное обследование территории на предмет других возможных последствий атаки.
Ранее Вооружённые силы Украины пытались атаковать химическое предприятие в Ставропольском крае. Серия взрывов прогремела над городом Невинномысск. Предварительно, в небе прогремело не менее десяти взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками.