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13 июня, 20:13

Расчёты ПВО отражают атаку беспилотников в Воронежской области

SHOT: Над Бутурлиновкой Воронежской области прогремело от 10 до 20 взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

В городе Бутурлиновка Воронежской области зафиксирована серия взрывов. По предварительным сведениям, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку удара по населённому пункту. Работает ПВО, сообщает SHOT.

Работа ПВО. Видео © SHOT

По данным Telegram-канала, над городом раздалось от десяти до двадцати взрывов. В небе наблюдались интенсивные световые вспышки. Ранее жители заметили несколько дронов модели «Лютый», пролетавших в небе.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что беспилотники были уничтожены в ряде муниципалитетов Воронежской области. На данный момент информация о возможных жертвах и повреждениях отсутствует, режим угрозы БПЛА всё ещё сохраняется.

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А ранее в России испытали лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, которые в будущем будут интегрированы в систему ПВО. Итоги тестирования подтвердили заявленные изготовителями параметры. Испытания проводились на полигоне под эгидой ВПК и Минпромторга с участием «Ростеха», «Росатома» и других ведущих предприятий ОПК.

Тимур Хингеев
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