Расчёты ПВО отражают атаку беспилотников в Воронежской области

В городе Бутурлиновка Воронежской области зафиксирована серия взрывов. По предварительным сведениям, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку удара по населённому пункту. Работает ПВО, сообщает SHOT.

Работа ПВО. Видео © SHOT

По данным Telegram-канала, над городом раздалось от десяти до двадцати взрывов. В небе наблюдались интенсивные световые вспышки. Ранее жители заметили несколько дронов модели «Лютый», пролетавших в небе.