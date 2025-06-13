Расчёты ПВО отражают атаку беспилотников в Воронежской области
SHOT: Над Бутурлиновкой Воронежской области прогремело от 10 до 20 взрывов
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В городе Бутурлиновка Воронежской области зафиксирована серия взрывов. По предварительным сведениям, Вооружённые силы Украины (ВСУ) предпринимают попытку удара по населённому пункту. Работает ПВО, сообщает SHOT.
Работа ПВО. Видео © SHOT
По данным Telegram-канала, над городом раздалось от десяти до двадцати взрывов. В небе наблюдались интенсивные световые вспышки. Ранее жители заметили несколько дронов модели «Лютый», пролетавших в небе.
Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что беспилотники были уничтожены в ряде муниципалитетов Воронежской области. На данный момент информация о возможных жертвах и повреждениях отсутствует, режим угрозы БПЛА всё ещё сохраняется.
А ранее в России испытали лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками, которые в будущем будут интегрированы в систему ПВО. Итоги тестирования подтвердили заявленные изготовителями параметры. Испытания проводились на полигоне под эгидой ВПК и Минпромторга с участием «Ростеха», «Росатома» и других ведущих предприятий ОПК.