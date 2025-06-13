ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 12:00

Лазерные системы борьбы с БПЛА станут частью универсальной системы ПВО России

Обложка © Wikipedia / Presidential Press and Information Office

Обложка © Wikipedia / Presidential Press and Information Office

Новейшие российские лазерные комплексы, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, проходят испытания и готовятся к интеграции в общую систему противовоздушной обороны России. Об этом говорится в сообщении кабмина.

«Данные технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой накануне заявил президент России Владимир Путин», — говорится в сообщении.

Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров лично присутствовал на масштабных испытаниях перспективных лазерных систем для борьбы с БПЛА. Испытания проводились на полигоне под эгидой ВПК и Минпромторга с участием «Ростеха», «Росатома» и других ведущих предприятий ОПК.

Русская ракета, способная достать до любой точки на карте Украины, вызвала трепет на Западе
Русская ракета, способная достать до любой точки на карте Украины, вызвала трепет на Западе

А ранее было названо оружие, которое может кардинально повлиять на ход СВО. Сообщается, что новая российская разработка превосходит все зарубежные аналоги и может эффективно противодействовать различным видам вооружений — от дронов до кораблей.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar