Лазерные системы борьбы с БПЛА станут частью универсальной системы ПВО России

Новейшие российские лазерные комплексы, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, проходят испытания и готовятся к интеграции в общую систему противовоздушной обороны России. Об этом говорится в сообщении кабмина.

«Данные технологические решения в дальнейшем станут одной из составных частей универсальной системы ПВО, о необходимости создания которой накануне заявил президент России Владимир Путин», — говорится в сообщении.

Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров лично присутствовал на масштабных испытаниях перспективных лазерных систем для борьбы с БПЛА. Испытания проводились на полигоне под эгидой ВПК и Минпромторга с участием «Ростеха», «Росатома» и других ведущих предприятий ОПК.