Число пострадавших при ракетном ударе в центральной части Израиля возросло до 20
Обложка © X / BARRON TRUMP
В результате атаки баллистическими ракетами по центральной части Израиля количество раненых увеличилось до 20 человек. Информацию об этом распространили местные СМИ.
По данным источников, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Жилые дома разрушены, автомобили повреждены. Спасатели извлекли двух человек из-под обломков зданий.
Ранее сообщалось, что в центральной части Израиля в результате падения ракеты на частные дома пострадали десять человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, были запечатлены разрушенные строения и повреждённая техника.