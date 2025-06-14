Число пострадавших при ракетном ударе в центральной части Израиля возросло до 20

В результате атаки баллистическими ракетами по центральной части Израиля количество раненых увеличилось до 20 человек. Информацию об этом распространили местные СМИ.

По данным источников, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Жилые дома разрушены, автомобили повреждены. Спасатели извлекли двух человек из-под обломков зданий.