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14 июня, 03:45

Число пострадавших при ракетном ударе в центральной части Израиля возросло до 20

Обложка © X / BARRON TRUMP

Обложка © X / BARRON TRUMP

В результате атаки баллистическими ракетами по центральной части Израиля количество раненых увеличилось до 20 человек. Информацию об этом распространили местные СМИ.

По данным источников, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Жилые дома разрушены, автомобили повреждены. Спасатели извлекли двух человек из-под обломков зданий.

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Ранее сообщалось, что в центральной части Израиля в результате падения ракеты на частные дома пострадали десять человек. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, были запечатлены разрушенные строения и повреждённая техника.

Антон Голыбин
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