В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве

Ответные удары со стороны Ирана нанесли Израилю значительный ущерб. Об этом сообщил командующий округом Тель-Авива, его заявление опубликовано в соцстеях Армии обороны Израиля. Военный подчеркнул, что разрушения затронули ключевую инфраструктуру.

Несмотря на серьёзный материальный урон, количество пострадавших среди населения оказалось сравнительно небольшим. У большинства из них не зафиксировано тяжёлых ранений, что объясняется своевременной работой систем ПВО и действиями служб экстренного реагирования. На фоне обострения обстановки командование тыла Израиля оперативно развернуло дополнительные силы сразу в нескольких регионах страны.