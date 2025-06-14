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14 июня, 03:13

В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве

Командование ЦАХАЛ подтвердило значительный ущерб от удара в Тель-Авиве

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / Anas-Mohammed

Ответные удары со стороны Ирана нанесли Израилю значительный ущерб. Об этом сообщил командующий округом Тель-Авива, его заявление опубликовано в соцстеях Армии обороны Израиля. Военный подчеркнул, что разрушения затронули ключевую инфраструктуру.

Несмотря на серьёзный материальный урон, количество пострадавших среди населения оказалось сравнительно небольшим. У большинства из них не зафиксировано тяжёлых ранений, что объясняется своевременной работой систем ПВО и действиями служб экстренного реагирования. На фоне обострения обстановки командование тыла Израиля оперативно развернуло дополнительные силы сразу в нескольких регионах страны.

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Ранее Иран начал четвёртую волну ракетных ударов по территории Израиля. Как информировала Армия обороны Израиля, в нескольких районах страны прозвучали сигналы воздушной тревоги. Тем временем стало известно о двух мощных взрывах в городе Исфахан, где находится один из важнейших ядерных объектов Исламской Республики.

Андрей Васильев
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